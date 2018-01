Met Ryanne van Dorst en vijf Marokkaanse vrouwen op zoek naar de Nederlandse identiteit

Waar begin je een tv-programma over de Nederlandse identiteit? In een tulpenveld? Volendam? De Zaanse Schans? Ja, de Zaanse Schans, dat leek de makers van Holland! (BNN-VARA) wel wat.



Holland! is het nieuwe programma van Ryanne van Dorst, die in het jaar van genderneutraal indruk maakte met de serie Geslacht! - ook al met uitroepteken - en niet in de laatste plaats met haar rol als hypereigenzinnige, grappige en gevatte presentator. Logisch dat de omroep bij haar informeerde of er nóg een onderwerp was waar ze full Ryanne van Dorst op wilde gaan.