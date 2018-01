Meegaan in de waan van de dag is je eigen verantwoordelijkheid ontkennen

Herinnert u zich nog dat aangrijpende verhaal in het Libelle-kerstnummer destijds, over de moeder van de vermiste en later vermoord teruggevonden broertjes Ruben en Julian? Nee? Kan kloppen: het is nooit geschreven.



In de eerste aflevering van Argos TV - Medialogica van dit seizoen las Iris van der Schuit, de moeder, een e-mail voor waarin haar dit interviewverzoek werd gedaan. De mail stond symbool voor de golf van ongewenste aandacht die haar, in die bovenmenselijk afschuwelijke periode, had overspoeld.