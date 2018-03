Kijken naar Marktplaats: Heel Holland Handelt is als een bezoek aan de verkoopsite zelf

In Goede Tijden Slechte Tijden krijgen personages regelmatig bezoek van bezorgers in oranje Thuisbezorgd-jas. Tijdens The Voice Kids proosten kandidaatjes opvallend vaak met Raak Limonade. 'In program sponsoring', heet dat officieel; ouderwetse sluikreclame. Tegenwoordig kun je, als groot merk, ook hele items binnen een tv-programma kopen: Piets weerbericht en Shownieuws zijn beschikbaar voor zulke 'item sponsoring'. Het programma Marktplaats: Heel Holland Handelt, sinds vorige maand dagelijks te zien op SBS6, is een volgende stap in branded, gesponsorde, televisie-content. 'In het programma worden de meest bijzondere, inspirerende en mooiste verhalen achter Marktplaats-advertenties uitgelicht', aldus het persbericht.