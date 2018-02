Tv-recensie: Je hebt neutrale verslaggevers, je hebt verheffers en je hebt Bert Maalderink

'Misselijkmakend mannetje! Bloedhond! Vreselijke man! Nare intrigant! Zure pruim!' Na elk interview op de Olympische Winterspelen wanneer er een Nederlander níet gewonnen heeft, wordt vroeg of laat de naam Bert Maalderink 'trending' op Twitter.



Bert Maalderink is verslaggever voor NOS Sport. In Pyeongchang interviewt hij de mannelijke schaatsers. Gehuld in een rood vest met in blokletters 'Portugal' op de rug, vraagt hij nog uitwalmende sporters dingen als: 'Ben je tevreden?' Of: 'Wat ging je hard.'



En, als het slecht ging: 'Dat ging niet best, hè?'