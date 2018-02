In Nederland op Film zitten soms geweldige schatten

Zo vanzelfsprekend als het nu is elke kop koffie of half opgegeten verkruimelde glutenvrije muffin zorgvuldig vast te leggen en op je Insta te zetten, zo'n zeldzaamheid was de camera vroeger. Daarom riep omroep Max in augustus Nederlanders op hun zolders op te gaan of de schuur in, dozen om te kieperen en het oude filmmateriaal dat ze misschien wel waren vergeten af te stoffen en naar Hilversum op te sturen.



Een deel van de vangst was woensdagavond te zien in de eerste aflevering van Nederland op Film, met als thema 'Feest'.