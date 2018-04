In het vierluik Onbehagen neemt NRC-columnist Bas Heijne zijn gevoelens van onvrede als uitgangspunt

'Boosheid kan geen eindstation zijn.' Daar klonken weer eens de woorden die koning Willem-Alexander gebruikte in zijn kersttoespraak van 2016. In het vierluik Onbehagen (VPRO en Human) neemt NRC-columnist en essayist Bas Heijne zijn algehele gevoelens van onvrede als vertrekpunt. Geboren in 1960 groeide hij op in het Noord-Hollandse dorp Zwanenburg met Verlichtingsidealen die onder druk kwamen te staan. Wat is de drie-eenheid vrijheid, gelijkheid en broederschap in de samenleving van nu nog waard?



In een sombere eerste aflevering wandelde hij door zijn tweede thuisstad Parijs en tuurde hij met een ernstig gezicht naar schermen waarop historische fragmenten werden getoond - zo ongeveer ziet onbehagen eruit.