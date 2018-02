In College Tour sprak het gezicht van Michael Wolff boekdelen: hij had schoon genoeg van die Belangrijke Vraag

Twan Huys had het al aangekondigd, een tijdje terug in De Wereld Draait Door. Hij zou in College Tour aan Michael Wolff, schrijver van het spraakmakende Trump-boek Fire and Fury, Een Belangrijke Vraag stellen. Waarom suggereerde Wolff in de talkshow van Bill Maher dat Trump 'absolutely sure' een affaire had, terwijl hij het niet kon bewijzen?



Lees maar tussen de regels, had Wolf gezegd. De mensen die gingen zoeken vonden multi-interpretabele passages over VN-ambassadeur Nikki Haley. Een ordinaire verkooptruc, oordeelde Huys.