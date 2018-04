Het populaire satirische programma De Kwis stopt, tot verdriet van velen. Een klaagzang

(op: Boudewijn de Groot -' Het land van Maas en Waal')



'En we keken en we zongen en we lachten allemaal, want bij Circus Jeroen Pauw deden de Kwiiiiissers hun verhaal.'



(op: Doe Maar - 'Is dit alles?')



Ga zitten want ik wil met jullie praten, ik ben al lang niet meer zo blij als toen.



Ik weet dat het vermoedelijk niet zal baten, maar denk eens aan die 1.6 miljoen.



Die kijkers die zo genoten van dat alles



De band, de toon, de Inkwisitie en muziek



En weten jullie nou wat het geval is, ahaaaa



Dat jullie kappen, ja dat vinden zij niet chic.