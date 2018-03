Het gebabbel van tv-kok Jeroen Meus is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al zou uitserveren

Aan sommige zinnen komt geen einde. Het zijn toverballen die nooit hun smaak verliezen, Willy Wonka-achtig fantasiesnoepgoed, maar dan echt.



Le but de la vie c'est la vie, is zo'n zin. De zin van het leven is het leven zelf.



Het origineel is geloof ik van Camus maar Joost mag weten waar die de moutard destijds vandaan had. Vrijdagavond was het een van de broers Verbaere die hem uitsprak, die zin, aangehoord door Jeroen Meus.



Meus is kok. Tv-kok. Elke werkdag, direct na alle verschrikkingen van het journaal op het Belgische Eén, presenteert hij al ongeveer sinds de uitvinding van de kleuren-tv Dagelijkse Kost - en toch oogt en klinkt hij nog altijd als een briljante banketbakkersleerling.