HBO gehackt: script Game of Thrones gestolen

Het grootste lek van het cyberspace-tijdperk is aan de gang De hackers in een anonieme mail naar journalisten

De hitserie heeft al vaker te maken gehad met een lek. In 2015 konden kijkers afleveringen van seizoen vijf her en der downloaden. Dat was geen hack, maar kwam doordat HBO vroegtijdig dvd's naar de pers had gestuurd. Een van de recensenten plaatste de eerste vier afleveringen toen online. Sindsdien heeft het televisienetwerk extra beveiligingsmaatregelen genomen. Zo wordt er geen beeldmateriaal meer naar de pers gestuurd.



Ook streamingdienst Netflix is slachtoffer van een hack geweest. In april kwamen enkele afleveringen van het vijfde seizoen van Orange is the New Black online te staan. Hackers eisten geld van Netflix, maar het bedrijf weigerde te betalen. Of de hackers ook geld van HBO geëist hebben om het lek te voorkomen, is niet bekend.