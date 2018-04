Erdbrink kijkt niet weg van problemen, maar het blijmoedige geluid van de vooruitgang in Iran resoneert

We hebben het dit jaar nog amper een zondagavond zonder een VPRO-man in den vreemde hoeven te stellen. Na Door het hart van China met Ruben Terlou en Over de rug van de Andes met Stef Biemans begon vorige week het tweede seizoen van Onze man in Teheran, in 2015 winnaar van de Zilveren Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma van dat jaar. De omroep vond het zelf kennelijk ook tijd om ter afwisseling van deze gewaardeerde mannen (onder nog meer mannen; Bram Vermeulen in Afrika, Jelle Brandt Corstius in Rusland en Wilfred de Bruijn in Frankrijk) eens een vrouw op reis te sturen.