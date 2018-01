Er zijn weleens betere Rambam-afleveringen geweest dan deze over 'de hel die ontgroening heet'

Rambam over 'de hel die ontgroening heet', zoals het onderwerp donderdag in de langverwachte aflevering werd geïntroduceerd, had de pr-wind mee. Naar aanleiding van de door het programma gemaakte verborgen camerabeelden kregen de afgelopen weken twee studentenverenigingen te maken met subsidieopschorting. En vervolgens met allerhande media die daar nieuws van maakten.



In NRC Handelsblad vertelde het Rotterdamse corps RCS/RVSV zaterdag zijn kant van het verhaal. Woensdag zat één Rambammer samen met twee 'undercoverfeuten' bij De Wereld Draait Door. En op de dag van uitzending ging het er uitgebreid over in deze krant: 'Wat is er te zien op de beelden van Rambam?