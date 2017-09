Docu van Jay-Z is prachtig van vorm en tragisch van inhoud

Op 15 mei 2010 liep de 16-jarige Kalief Browder 's avonds naar zijn huis in de New Yorkse Bronx nadat hij naar een feestje was geweest. Hij werd aangehouden door de politie, die op zoek was naar iemand die een rugtas gestolen had. Hoewel er geen bewijs was en het slachtoffer zijn verhaal meerdere keren veranderde, moest Kalief mee naar het bureau, werd hij in staat van beschuldiging gesteld en moest hij zijn proces afwachten in de gevangenis. Pas drie jaar later kwam hij vrij, nadat het OM de klachten introk.