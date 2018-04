Dit is de Volkskrant tv-selectie van zondag 22 april

The Salt of the Earth

(Wim Wenders en Juliano Ribeiro Salgado, 2014)



Fotogeniek portret van de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado, die wereldfaam vergaarde met ontluisterende fotoseries als Other Americas (1986), Workers (1993) en Africa (2007). Gelukzoekers ploeterend in een gigantische goudmijn, hongerslachtoffers, volkerenmoorden, brandende olievelden, Salgado legde de verschrikkingen van de wereld vast in intimiderend mooie zwart-witbeelden en Wim Wenders toont ze volop in The Salt of the Earth. Tegelijkertijd is Wenders, die de documentaire draaide met Salgado's zoon Juliano Ribeiro, vooral in Salgado zelf geïnteresseerd. Het persoonlijkst zijn de momenten waarop diens markante gezicht in zijn foto's weerkaatst, terwijl hij uitlegt wat hij destijds zag en wilde overbrengen.