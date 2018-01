De Volkskrant tv-selectie voor zondag 7 januari

Always together

Canvas, 23.00 uur



'Eerst leek het een paradijs', zei regisseur Eva Tomanova over haar ontmoeting met een saamhorig Tsjechisch gezin van vader, moeder en 9 kinderen, dat zich had teruggetrokken uit de maatschappij en in een zelfgebouwde hut midden in het groen woonde, met bomen om in te klimmen en fris water uit de beek. Maar gaandeweg rijst de vraag of dit gezinsleven wel zo ideaal is en of die vader niet gewoon een autoritaire gek is.