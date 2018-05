De Volkskrant tv-selectie voor zondag 6 mei

Rise of the Planet of the Apes (Rupert Wyatt, 2011)

Prequel op de klassieke Apenplaneet-sf-serie én begin van een nieuwe apentrilogie, die verklaart hoe die duivelse apen zo intelligent werden. Dat blijkt bovenal te wijten aan de jonge wetenschapper Will (James Franco), die nogal vrijelijk experimenteert in zijn onderzoek naar een geneesmiddel voor alzheimer, met de aap als proefdier. Als een moederaap haar Bokito-moment beleeft nét wanneer investeerders aanschuiven, is het gedaan met het experiment en wordt de apenpopulatie geruimd, op het hoogbegaafde babyaapje Caesar na (een briljant geanimeerd dier gemodelleerd naar de bewegingen van Andy Serkis). Eenmaal ontsnapt, ontpopt Caesars apentroep zich als een militante dierenbevrijdingsbeweging, en verwordt de film tot een excuus voor zo veel mogelijk actiescènes. Met Dawn of the Planet of the Apes (2014) en War for the Planet of the Apes (2017) werd de drie-eenheid over onderdrukking en oorlog voltooid.