De Volkskrant tv-selectie voor zondag 6 augustus

The Meaning of Life (Terry Gilliam en Terry Jones, 1983)

Laatste, aangenaam botte film van het Monty Python-team, winnaar van de Juryprijs op het filmfestival van Cannes. In een serie absurde sketches laten de Pythons de verschillende levensfasen van de mens voorbijkomen van geboorte tot de dood, van een onvergetelijke biologieles op school (every sperm is sacred) tot een dwaze militaire training van een dril-instructeur met een overslaande stem. Bovenal wordt er naar hartelust gezocht naar de zin van het bestaan: 'Why are we here / what's life all about? / Is God really real / or is there some doubt?' Het is een tot in perfectie uitgevoerde absurditeit. Aan het eind opent een presentator een envelop, met daarin de zin van het leven: 'Well, it's nothing very special.' Maar de echte climax bevindt zich in de scène waarin een dikke man explodeert na een overdadig diner: de honderden liters kots werden samengesteld uit groentesoep en huzarensalade.