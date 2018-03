De Volkskrant tv-selectie voor zondag 4 maart

Wild (Jean-Marc Vallée, 2014)

Net 5, 21.45 uur



Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) is niet het type dat zaken rustig overdenkt. Als ze het in haar hoofd haalt een 1.700 kilometer lange wandelroute te gaan lopen in het bergachtige westen van Amerika, pakt ze een rugzak in en vertrekt ze. Getraind heeft ze niet, van de natuur weet ze weinig, maar ze gaat, omdat ze, uh, ja, met zichzelf in het reine moet komen. Geen origineel gegeven, maar Wild is verre van clichématig. Deels door het humoristische, nuchtere scenario (van Nick Hornby) dat de hoofdpersoon niet leuker maakt dan ze is. En dat kan Witherspoon dan weer uitstekend spelen. Waarmee de puzzelstukjes mooi op hun plaats vallen in deze film die geestig, beangstigend en ontroerend is en meer gaat over vergeving en introspectie dan over het opzoeken van fysieke grenzen of de helende werking van de natuur.