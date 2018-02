De volkskrant tv-selectie voor zondag 4 februari

Andere tijden sport

NPO 1, 22.00 uur



Goed verhaal: De coach van het Nederlands ijshockey-team, Hans Westberg, had de stijl van het onverslaanbare Sovjetteam zo minutieus bestudeerd, dat de Amerikaanse coach Herb Brooks bij hem aanklopte. Westberg adviseerde agressief spel, vol d'r in. En de kansloze Amerikanen speelden tot ieders ongeloof de Koude Oorlog-vijanden eruit op de Olympische Spelen van 1980 in Lake Placid, een Miracle on ice. Warme voetnoot bij dit verhaal: hoe de Russen in de aanloop van de Olympische Spelen naar Nederland kwamen voor een paar oefenwedstrijden, samen met de (Canadees)Nederlandse ijshockeyers in een bus in de Noord-Oostpolder vast kwamen te zitten in een sneeuwstorm en elkaar warm hielden met Russische bontjassen en volksliedjes.