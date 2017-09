De Volkskrant tv-selectie voor zondag 3 augustus

Willow (Ron Howard, 1988)

Net 5, 20.00 uur



Leuk om nog eens terug te zien: dit Tolkien-achtige verhaal uit een tijd dat het geweld van Peter Jackson (The Lord of the Rings, The Hobbit) nog toekomstmuziek was. George Lucas (Star Wars, Indiana Jones) schreef het sprookje over een dappere dwerg die tegen alle verwachtingen in uitgroeit tot held van een van gevaren overlopend sprookjesbos. Allesfilmer Howard (Frost/Nixon, Apollo 13, Splash) maakte er een destijds als overweldigend beschreven ervaring van, vol vaart en spectaculaire special effects. Alleen al de moeite waard om te zien wat daarvan resteert, bijna dertig jaar later.