De Volkskrant tv-selectie voor zondag 22 oktober

Master and Commander: The Far Side of the World (Peter Weir, 2003)

RTL 7, 20.00 uur



Een Engels oorlogsschip levert begin 19de eeuw een verre zeestrijd met een van Napoleons pronkstukken. In het eerste halfuur van de film, vrij naar Patrick O'Brians historische romans, wordt de Surprise van kapitein Jack Aubrey (Russell Crowe) in dichte mist verrast door een Franse tegenstrever. Lang en gedetailleerd wordt de strijd tussen de schepen verbeeld. Toch is dat niet het verhaal dat Weir wil vertellen. De scheepsarts Stephen (Paul Bettany), tevens beste vriend van kapitein Jack, reist mee en is in veel opzichten diens tegenpool. Hun discussies over vooruitgangsdenken, nationalisme, leiderschap en de ethiek en zin van oorlog vormen het eigenlijke hart van de film. De finale zeeslag is indrukwekkend, maar meer indruk maakt de relatief lange scène die erop volgt, rond de mannen die in de strijd sneuvelden.