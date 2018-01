De Volkskrant tv-selectie voor zondag 21 januari

Andere tijden sport

NPO 1, 22.00 uur



'Als ze me nu zouden neerknallen, zou ik het niet eens erg vinden', aldus Bart Veldkamp in zijn dagboek aan het begin van de Olympische Spelen van 1992. Het begin van de Spelen in Albertville is een drama. Zijn 5 kilometer mislukt omdat hij op 'schuurpapierijs' rijdt. Hij is koortsig en beroerd, maar herpakt zich uiteindelijk op fenomenale wijze. Andere Tijden Sport portretteert de Nederlandse perfectionistische en onzekere schaatser. Samen met Veldkamp reizen ze terug naar de Franse stad, om herinneringen op te halen.



Children of Men (Alfonso Cuaron, 2006)

Net 5, 22.40 uur



In het Londen van 2027 is alles in beweging. Vanaf de eerste minuut drukt duizendpoot Alfonso Cuarón je midden in zijn smerige toekomst. Hierin ontsnapt een journalist (Clive Owen) ternauwernood aan een bomaanslag. Zijn daaropvolgende overlevingstocht door de grootstedelijke jungle ontaardt in een thrillerplot waarin het voortbestaan van de planeet wordt bedreigd. Het verhaal over vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen, sneeuwt daarbij onder in Cuaróns onvervalste guerrilla-filmerij, maar indrukwekkend is deze apocalyptische, licht mystieke oorlogschaos zeker.



All Good Things (Andrew Jarecki, 2010)

BBC 2, 01.00 uur



Robert Durst, zoon van een vastgoedmagnaat, werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op zijn vrouw (die spoorloos verdween) én zijn beste vriendin. Veroordeeld is hij nooit. Tot zover de werkelijkheid waarop All Good Things is gebaseerd. In de film is David Marks (Ryan Gosling) een zachtmoedige jongen, al is er iets vreemds met hem aan de hand. Zelfs zijn vrouw Katie (Kirsten Dunst) krijgt niet echt hoogte van hem. Regisseur Jarecki maakte van de zaak-Durst een intrigerende, sterk gespeelde thriller.