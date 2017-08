De Volkskrant tv-selectie voor zondag 20 augustus

Far from the Madding Crowd (Thomas Vinterberg, 2015)

Het is een pittige opgave een al goed verfilmde klassieker nieuw leven in te blazen. Regisseur Vinterberg doet een poging met Far from the Madding Crowd, het boek van Thomas Hardy uit 1874 over de zelfstandige Bathsheba Everdene, die een boerderij runt en de keuze heeft uit drie mannen. De verfilming hiervan uit 1967, met Julie Christie in de hoofdrol, is een klassieker. Het moet gezegd: aan Vinterbergs versie kun je je geen buil vallen, van de prachtige landschapsfotografie tot de sterke rollen van Carey Mulligan (Bathsheba), Matthias Schoenaerts (herder Gabriel Oak) en Tom Sturridge (sergeant Troy). Tegelijkertijd verwacht je van Vinterberg (Festen, Jagten) toch een film die dichter op de huid kruipt.



