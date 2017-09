De Volkskrant tv-selectie voor zondag 17 september

Mulan (Tony Bancroft, 1998)

SBS 9, 20.00 uur



Prachtig getekend Disney-epos, naar een Chinees volksverhaal. Dat was een logisch gevolg van de wat meer exotische koers die de Amerikaanse animatiestudio in de jaren negentig insloeg, met Aladdin, The Lion King en Pocahontas. Mulan is een kranige tiener die veel om haar zwakke vader geeft en zich vermomt als jongen om diens plaats in het leger in te nemen. Een maskerade die haar tot een van de grootste helden van China maakt. Een speelfilmremake wordt in 2019 in de bioscopen verwacht.