De Volkskrant tv-selectie voor zondag 16 juli

The Boat that Rocked (Richard Curtis, 2009)

Als kind wilde Richard Curtis muzikant worden, zo schreef hij in een stukje voor de Engelse krant The Guardian ter promotie van zijn radiopiratenfilm The Boat That Rocked (in de VS uitgebracht als Pirate Radio). Hij ontwikkelde een grote liefde voor popmuziek. In zijn films is het niet alleen een komen en gaan van personages, maar vooral ook van liedjes. The Boat That Rocked is losjes gebaseerd op de perikelen rond de illegale Britse zeezender Radio Caroline, die miljoenen luisteraars trok in de begindagen van de rock-'n-roll.



Midden jaren zestig wordt schoolverlater Carl (Tom Sturridge) opgenomen door het team radio-dj's. Dat gezelschap bestaat uit mysterieuze vrouwenverslinders, teruggetrokken platenautisten en over het paard getilde radiogoden die zich echte rocksterren wanen. Zij bieden hem goede raad en hulp bij zijn eerste seksuele ervaringen. De enige vrouw aan boord is lesbisch; een keer per week komt er een boot vrouwen langs voor de ontspanning. Aan wal poogt ondertussen een minister de radiozender uit de lucht te krijgen.



Het lukt regisseur en scenarist Curtis niet helemaal de verhaallijnen overtuigend ineen te vlechten. Maar geholpen door een goede cast (onder anderen Philip Seymour Hoffman) speelt hij voldoende met de clichés om de film overeind te houden.



