De Volkskrant tv-selectie voor zondag 15 oktober

Louis Theroux: Dark States

BBC 2, 22.00 uur



In zijn drieluik over Amerikaanse steden met een levensgroot probleem is Louis Theroux in de Texaanse miljoenenstad Houston aanbeland. Houston staat bekend als de stad waar de meeste mensenhandel van de VS plaatsvindt. Theroux ontmoet vrouwen die gedwongen worden om in de seksindustrie te werken, en hij komt te weten hoe de subcultuur van prostituees en hun pooiers in elkaar steekt.