De Volkskrant tv-selectie voor zondag 15 april

Iep!

(Ellen Smit, 2010) Zondag, NPO 3, 15.35 uur



Het verhaal van Iep! is universeel: het gaat over een vogelmeisje dat wegvliegt van haar pleegouders en over het denken in hokjes (want is ze vogel, of is ze meisje?). Grote troef van de film is de toen 7-jarige hoofdrolspeelster Kenadie Jourdin-Bromley, die lijdt aan een zeldzame groeistoornis. Kijken naar haar voelt soms ongemakkelijk. Regisseur Rita Horst liet haar eigen naam van de titelrol verwijderen na een conflict met de producent die de film inkortte. De onenigheid lijkt soms zichtbaar in het eindresultaat, maar Iep! bevat voldoende magie om de kleine gebreken te doen vergeten.