De Volkskrant tv-selectie voor zondag 14 januari

Mr. Holmes (Bill Condon, 2015)

BBC 2, 19.20 uur



Weinig personages die in meer gedaanten op het bioscoopdoek verschenen dan Sherlock Holmes. Des te boeiender dat de detective in Mr. Holmes zorgvuldig van alle mythevorming wordt ontdaan. Want deze oude, mooi verrimpelde man, vergeetachtig en levend in het verleden, gebaseerd op de roman A Slight Trick of the Mind (2005) van Mitch Cullin, zagen we niet eerder. Regisseur Bill Condon (Gods and Monsters) laveert zijn vertelling met een fijn gevoel voor ritme en stijl tussen heden en verleden. Ian McKellen speelt de hoogbejaarde detective gepast ingetogen.