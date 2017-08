De Volkskrant tv-selectie voor zondag 13 augustus

Like Crazy (Drake Doremus, 2011)

RTL 4, 07.20-09.05 uur



Bitterzoet liefdesdrama voor vroege (of juist heel late) vogels, over een Brits meisje, Anna, en een Amerikaanse jongen, Jacob, die vanwege een verlopen visum noodgedwongen drie maanden zonder elkaar moeten leven. Een verschrikkelijke gedachte in tijden van prille, onstuimige liefde. Impulsief besluit Anna in Amerika te blijven: wat kan er nou helemaal gebeuren? Daarop belanden de geliefden in een soort niemandsland, gescheiden door onoverkomelijke problemen. Dat roept aangenaam prikkelende vragen op: is er zoiets als Ware Liefde die alle (praktische) obstakels kan overwinnen? Of moet zo'n eerste grote liefde wel slecht aflopen en houdt het tweetal slechts aan elkaar vast omdat hun relatie geen natuurlijk einde is gegund? De film laat de antwoorden ongemakkelijk in het midden en plaatst zo vraagtekens achter de standaardhollywoodromantiek.



