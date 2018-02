De Volkskrant tv-selectie voor zondag 11 februari

Olympische Spelen

NPO 1



In Pyeongchang in Zuid-Korea loopt de klok 8 uur op ons voor, dus 's nachts tot aan het begin van de middag zijn er live-beelden te zien van de Olympische Winterspelen. Om 08.00 uur rijden de mannen de 5000 meter. Voor de avondkijker is er praatprogramma Studio Sportwinter met Henry Schut en Erben Wennemars.



South Korea: Earth's Hidden Wilderness

BBC 2, 21.00 uur



Terwijl de sportliefhebber zich vergaapt aan de Olympische Spelen in Zuid-Korea, neemt het natuurteam van de BBC een kijkje in de ongerepte wildernis van het land. We zien onder andere het waddengebied van Suncheon, waar massa's plankton zorgen voor kraakgezonde lucht en een ongekende biodiversiteit. Een kleine slijkspringer begint er aan zijn eerste paarseizoen, maar heeft nog een lange weg te gaan voor hij een liefje vindt.



Tims ^ tent: maar dan in een bungalow

NPO 3, 22.35 uur



Tim den Besten ontvangt in zijn vakantiehuisje punker, rapper, model en activist Ray Fuego. Ze praten onder andere over SMIB, een kunstenaarscollectief van jongens uit de Bijlmer die pleiten voor verbroedering en gelijkheid.