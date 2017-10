De Volkskrant tv-selectie voor zondag 1 oktober

Long shot

Netflix



Ongelofelijk maar waargebeurd: een aflevering van komedieserie Curb Your Enthusiasm redde het leven van honkbalfan Juan Catalan. In documentaire Long Shot is te zien hoe Catalan in 2003 wordt opgepakt voor de moord op een 16-jarig meisje. Zijn alibi op de avond van het misdrijf bezocht hij een sportwedstrijd in het LA Dodger stadion wordt niet geloofd, totdat zijn advocaat ontdekt dat er die dag opnames zijn gemaakt voor Curb Your Enthusiasm. Terwijl het openbaar ministerie de doodstraf eist, duikt de advocaat in de videobanden. Is Catalan misschien érgens te zien?