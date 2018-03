De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 3 maart

Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013)

Canvas, 22.40 uur



Hollywoodster Scarlett Johansson mag dan wel de hoofdrol spelen, wie bij Under the Skin een gemakkelijk te verteren sciencefictionavontuur of klip-en-klaarverhaal verwacht, komt bedrogen uit. Als buitenaards wezen, vermomd als een menselijke vrouw, verplaatst Johansson zich per bestelbusje door de morsige buitenwijken van Glasgow. Vanuit haar chauffeursstoel spreekt ze willekeurige mannen aan die ze vervolgens in verrukkelijk surrealistische scènes verleidt en, een soort van, verorbert. Zelden dwaalde een ruimtewezen zo stil, ontheemd en hunkerend over de aarde.