De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 22 juli

Raiders of the Lost Ark (Steven Spielberg, 1981)

SBS 6, 20.00-22.30 uur



Onderzoeker en ontdekkingsreiziger Indiana Jones (Harrison Ford) moet in dit eerste deel van een gedenkwaardige trilogie, dat zich afspeelt in 1936, de Ark des Verbonds uit handen van nazi's zien te redden.



Het was niet alleen nazihaat die regisseur Steven Spielberg inspireerde tot het maken van de film. De belangrijkste inspiratiebronnen voor Spielberg en producer George Lucas waren de avonturenfilmreeksen uit de jaren dertig, én de avonturen van Kuifje. De fantastische proloog is naar verluidt gebaseerd op een Donald Duck die Spielberg in zijn jongensjaren had gelezen, waarin oom Donald en zijn neefjes in een tempel tegen de krankzinnigste boobytraps aanlopen.



Raiders of the Lost Ark werd een kassucces, won vijf Oscars en er kwamen twee geslaagde vervolgen. Het ging pas mis toen Ford in 2008 op semi-bejaarde leeftijd opnieuw in de huid van de avonturier kroop. En nog altijd circuleren er geruchten over een volgend deel, in 2020, met Harrison Ford, die tegen die tijd de 80 nadert.