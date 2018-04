De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 21 april

Stand by Me

(Rob Reiner, 1986) Zaterdag, RTL 4, 07.10 uur



Een juweeltje, deze ontroerende verfilming van de novelle The Body (1982) van Stephen King. Vier bevriende jongetjes maken eind jaren vijftig een spannende zomer door, wanneer ze in de bossen speuren naar een lijk. Reiner brengt zijn jonge cast onder wie een 15-jarige River Phoenix tot grote hoogten. Misschien wel het meest bejubelde en persoonlijke werk van Reiner, die zelf in 1959 net zo oud was als de jongens uit zijn film. Doordrenkt met de diepste melancholie, bovendien. 'I never had any friends later on like the ones I had when I was twelve', blikt de volwassen verteller tegen het eind van de film terug op zijn tienerjaren. 'Jesus, does anyone?'



