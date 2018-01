De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 20 januari

Aanmodderfakker (Michiel ten Horn, 2014)

NPO Cultura, 17.55 uur



Een van de beste, zo niet de allerbeste Telefilm in de geschiedenis van de Telefilm is dit met drie Gouden Kalveren bekroonde Aanmodderfakker (2014) van het Nederlandse filmtalent Michiel ten Horn, die twee jaar eerder samen met scenarist Anne Barhoorn al furore maakte met de komedie De ontmaagding van Eva van End.



Een van die Kalveren was voor Gijs Naber en daarover kan weinig discussie zijn: Naber is geweldig op dreef als de 32-jarige nietsnut Thijs. Het is vooral omdat hij erin slaagt zijn personage diepte te geven, dat de film niet blijft steken in een karikatuur - altijd een op de loer liggend gevaar met zo'n verhaal over een oudere jongen die maar niet wil deugen, de wereld met opgewekt cynisme tegemoet treedt en tot zijn eigen schrik verliefd wordt op een 16-jarig meisje dat in alles zijn meerdere is.