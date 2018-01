De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 3 januari

A Bridge Too Far (Richard Attenborough, 1977)

De mislukte operatie Market Garden, het geallieerde offensief rond Arnhem in 1944, wordt op precieze doch langdradige wijze in beeld gebracht, naar het boek van Cornelius Ryan. Met een overdaad aan sterren: Dirk Bogarde, Michael Caine, Sean Connery, Robert Redford, Gene Hackman, Anthony Hopkins, James Caan, Liv Ullmann, Maximilian Schell en onze eigen Peter Faber. Ook in A Bridge Too Far: de eerste klus van 'slands beroemdste stuntman Dickey Beer. Hij is onder anderen te zien als levenloze soldaat met bebloed hoofd naast James Caan, die als legerofficier zijn open jeep dwars door het bos en vijandelijk vuur stuurt, op weg naar de ziekenboeg. 'Puur toeval', zei Beer in deze krant over zijn eerste optreden. De internationale productie streek neer in Deventer en een vriendin van de Nederlander wist dat ze figuranten zochten. 'Ik mocht twee weken lang doen alsof ik dood was.' Dat beviel: de stuntcoördinator vroeg of hij wilde blijven. Zo liet Beer zich zes maanden lang opblazen en doodschieten, begeleid door de meest ervaren Britse stuntlui.