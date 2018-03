De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 28 maart

Jimi: All Is By My Side (John Ridley, 2013)

Een biografische speelfilm over de jong gestorven rockgod Jimi Hendrix (1942-1970) was er nog niet. Regisseur en scenarist John Ridley, die een Oscar kreeg voor zijn scenariobewerking van 12 Years a Slave, moest de nodige horden nemen voor zijn Hendrix-productie. De erven deden niet mee, getuige de afwezigheid van Hendrix' eigen nummers. En de door actrice Hayley Atwell gespeelde ex-vriendin van de ster verzette zich publiekelijk tegen de biopic, omdat de film Hendrix ten onrechte zou afschilderen als gewelddadig.



Niet van zins een doordeweekse biografie te maken, koos Ridley voor een uitsnede: Jimi: All Is by My Side bestrijkt grofweg een jaar uit het leven van Hendrix, de aanloop naar diens supersterrenstatus, met veel aandacht voor de vriendinnen die de rocker in dat jaar versleet. Maar echt dicht bij zijn personages komt Ridley nooit.



Deze Hendrix is soms scherp, soms wazig, soms vredesduif, soms agressief - een mengeling van karaktertrekken die Ridley iets te demonstratief in scènes verpakt. Hoofdrolspeler André Benjamin, in het echte leven de helft van het hiphopduo Outkast, is evenwel een bezienswaardigheid. Hij lijkt niet alleen verbluffend veel op Hendrix, maar doorgrondt ook diens dubbele podiumaanwezigheid: zowel schuchter als zelfverzekerd.