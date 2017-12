De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 27 december

The Princess and the Frog (Ron Clements en John Musker, 2009)

BBC 1, 11.45-13.15 uur.



Handgetekend en ingekleurd. Disney benadrukte het rond de première in 2009 graag: The Princess and the Frog is een terugkeer naar de oude traditie. Naar de stijl van successen als Sneeuwwitje en De kleine zeemeermin. Ook inhoudelijk grijpt Disney terug naar de oude succeselementen: een traditioneel sprookje aan de basis, met veel liedjes. Dat wil niet zeggen dat The Princess and the Frog zonder vernieuwingsdrang is gemaakt. Integendeel, hoofdpersoon Tiana is Disneys eerste Afro-Amerikaanse prinses. Het is een modern, onafhankelijk meisje, dat meer bezig is met het openen van een restaurant dan met De Grote Liefde. Dat zij naar het sprookje De kikkerprins een kikker kust, doet ze omdat hij haar geld belooft. Het verhaal blijkt sowieso minder traditioneel te verlopen dan het sprookje: Tiana verandert ook in een kikker en moet vervolgens met een onuitstaanbare, rokkenjagende prins op pad om dat ongedaan te laten maken.



Natuurlijk laat het einde zich raden; juist de vertrouwde elementen blijken de grootste troef van de film. De vernieuwingen pakken echter minder goed uit. De twee hoofdpersonages, hoe modern ze ook mogen zijn in hun levensvisie, missen het sprankelende en magische van veel van hun voorgangers. Zo'n Afro-Amerikaanse prinses is natuurlijk een geweldige zet, maar het was fijn geweest als ze echt had mogen stralen, en niet de halve film had hoeven rondhoppen als een kikker.