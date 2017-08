De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 23 augustus

Dr. Strangelove, Or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964)

Canvas, 22.20-23.50 uur



'Een belangrijk criterium voor mij is dat je een film niet zomaar een tweede keer, maar zelfs een vijfde keer wil zien. Dr. Strangelove is zo'n film.' Aldus de Vlaamse muzikant, regisseur en journalist Stijn Meuris, over zijn keuzefilm voor de Canvas filmzomer: Stanley Kubricks Dr. Strangelove, Or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Al heb je Dr. Strangelove tien keer gezien, het blijft een wrange ervaring. In de langst getitelde film uit zijn oeuvre laat schrijver-producer-regisseur Kubrick het verhaal over de levensgevaarlijke gevolgen van de onbeheersbare procedés inzake het gebruik van nucleaire wapens bijna helemaal op drie binnenlocaties spelen: de controlekamer, waar een 'a bit funny crazy' geworden generaal alle Amerikaanse bommenwerpers onherroepelijk koers laat zetten naar Sovjetdoelen, in een B52 zelf en in de warroom van het Pentagon in Washington. Aldaar probeert de Amerikaanse president in open telefoonverbinding met zijn Sovjetcollega te redden wat er te redden valt.



Dr. Strangelove bevat weliswaar humor, waarmee vooral, in maar liefst drie fijne karikaturale rollen, Peter Sellers goed uit de voeten kan, maar is gegoten in een zo strenge vorm en voorzien van een zo bittere bovenlaag, dat het lachen je grotendeels vergaat.