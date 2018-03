De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 21 maart

Je krijgt als toeschouwer bijna zelf zin in een fikse deadline

State of Play (Kevin McDonald, 2009)





Een briljante journalist herken je in films meteen aan zijn slonzige leefstijl. Cal McAffrey (Crowe) loopt er in State of Play met zijn lange, vette haar en dikke buik nogal onverzorgd bij, rijdt rond in een brakke Saab en werkt in een oerwoud van papier, boeken en rotzooi. De geknipte figuur, kortom, voor een geniaal artikel over de samenhang tussen twee moorden, het schimmige beveiligingsconcern PointCorp en congreslid Stephen Collins (Ben Affleck), die op zijn beurt onderzoek doet naar de rol van PointCorp in de oorlog in Irak. Dat McAffrey hecht bevriend is met Collins en diens vrouw (Robin Wright Penn), maakt zijn schrijfwerk om allerlei redenen des te urgenter.



Bij zijn onderzoek krijgt McAffrey ongevraagd steun van weblogjournaliste Della Frye (Rachel McAdams), die met haar sensatiebeluste en gemakzuchtige werkhouding het bloed onder zijn nagels vandaan haalt. En die natuurlijk steeds meer leert wat 'echte' journalistiek behelst, ook al staan er af en toe wat ethische obstakels in de weg. De onhandigheid waarmee het tweetal zich van allerlei politiemethoden bedient schaduwen, afluisteren levert de beste momenten op van deze remake van de gelijknamige Britse tv-serie.



Regisseur McDonald (The Last King of Scotland) kiest voor een strakke, ouderwetse stijl waarin de kille architectuur regelmatig de aandacht opeist. Op de achtergrond prijkt steeds weer het Capitool, als constant symbool voor de strijd die McAffrey, Frye en Collins denken te leveren tegen het onrecht. Spannend wil het niet echt worden en de bijrollen zijn soms nogal karikaturaal. Zo mag Helen Mirren er lekker op los vloeken als McAffreys krantenchef, terwijl ze verder nauwelijks iets te doen krijgt. Misschien is State of Play nog het meest geslaagd als ode aan de traditionele dagbladjournalistiek: door de gretigheid waarmee McAffrey zich laat grijpen door het vuur van onderzoeken, denken en schrijven, krijg je als toeschouwer bijna zelf zin in een fikse deadline.