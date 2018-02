De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 21 februari

Lost & Found (Nicole van Kilsdonk, 2018)

NPO 3, 20.25-22.05 uur



Hij had een luxe aansteker gekocht van een enorme Jood.' Verder dan die eerste zin van het derde hoofdstuk van zijn 'magnus opum' is schrijver Lucas (gespeeld door Bram Suijker) nog niet gekomen, in de telefilm Lost & Found. Lucas is doorgebroken met een droomdebuut, maar sindsdien lijken zijn ideeën opgedroogd. Zijn tweede roman moet een WOII-epos worden, gesitueerd in Berlijn, maar vooralsnog krijgt hij meer voorschotten dan inspiratie. Nadat hem voor het allerlaatst door zijn uitgever de wacht is aangezegd, stelt hij voor een maand in Berlijn te gaan wonen, om de stad en haar 'geschiedenis van het grote verleden' persoonlijk te proeven en te doorgronden.



Maar Lucas' Berlijnse retraite verzandt in selfies maken bij de Brandenburger Tor en rondhangen in zijn Airbnb. Net als je denkt dat het met dit zelfingenomen leeghoofd niks kan worden, stuit hij in een café op zijn vroegere geliefde Lena (Hannah Hoekstra). Vanaf haar openingszin ('Harry Mulisch, jij was toch dood?') verleent ze de film de pit en luchtigheid die hij nodig heeft. Hoewel hij zichtbaar ondersteboven is van hun weerzien, stemt Lucas toe bij Lena te komen eten. Blijkt ze in een plakkerige woongroep te wonen die net zo clichématig Berlijns is als De Muur en de hipstercafés. En dan woont ze er tot Lucas' schrik ook nog eens met man en kind. Dubbel spijt van zijn bezoek krijgt Lucas wanneer hij zijn tas met portemonnee en mobieltje kwijtraakt en Lena zich koppig opwerpt als gids door de nacht.

Lost & Found is een charmant, goed gebekt kleinood vol geloof in de liefde die standhoudt