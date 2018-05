De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 2 mei

Prachtfilm, zelfs in de Duitse nasynchronisatie

Le gamin au vélo (Jean-Pierre en Luc Dardenne, 2011)

Arte, 20.15-21.40 uur



Optimisme is nieuw voor ons, vertelde de ene broer. We wilden zien of we een film konden maken die anders is, zei de andere. De Waalse filmmakers/broers Jean-Pierre en Luc Dardenne, chroniqueurs van somberte in de lagere klasse, maakten met Le gamin au vélo ('Het kind met een fiets') hun lichtvoetigste film tot nu toe. De kracht van de film schuilt in de eenvoud van het verhaal, dat draait om een jongetje dat door zijn vader in de steek is gelaten. De 12-jarige Cyril wil het pertinent niet geloven: papa kan hem elk moment weer uit het kindertehuis komen halen. Dat diens telefoon afgesloten is, moet een vergissing zijn. En Cyril weet zeker dat zijn vader daarbinnen is, wanneer hij thuis aanbelt - al zegt de overbuurman dat het appartement leegstaat. Hoe kan de woning nou leeg zijn? Waar is dan de fiets die Cyril van zijn vader gekregen heeft?



De debuterende kind-acteur die Cyril vertolkt, Thomas Doret, krijgt alle ruimte om te schitteren. Maar ook het tegenspel van filmster Cécile de France mag er zijn. De titelverwijzing naar Vittorio de Sica's neorealistische meesterwerk Fietsendieven (1948) dient overigens niet letterlijk te worden opgevat. Waar de band tussen vader en zoon in die film ontegenzeglijk sterk is, toveren de Dardennes hier in al hun eenvoud een volstrekt geloofwaardig 21ste-eeuwse familierelaas tevoorschijn, dat, gezien door de ogen van een 11-jarige, nooit in hopeloosheid ontaardt. Prachtfilm, zelfs in de Duitse nasynchronisatie.