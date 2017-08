De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 2 augustus

Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)

Canvas, 22.15-00.10 uur



Het zal je maar overkomen. Zit er opeens een man in een eng konijnenpak naast je, die je waarschuwt dat het einde der tijden is aangebroken en jou in dat doemscenario een essentiële rol toedicht. En dan heb je al zo weinig grip op de werkelijkheid. Het is het lot van adolescent Donnie Darko, een sombere, pillen slikkende slungel die nergens kan aarden. Niet in zijn liefdevolle gezin, niet op school, niet in het provinciale Amerika van de late jaren tachtig. Er moet duidelijk iets gebeuren, en misschien is het ook al gebeurd: wanneer een losgeraakte vliegtuigmotor op zijn kamer stort en Donnie enkel overleeft omdat hij toevallig niet thuis was, is dat misschien een incident dat eigenlijk al veel eerder heeft plaatsgevonden. Iets met tijdreizen, parallelle werelden en wormgaten.



Tja, wie Donnie Darko probeert samen te vatten, begint al snel te raaskallen. Scenarist-regisseur Richard Kelly barstte duidelijk van de ideeën toen hij zijn droomdebuut schreef; te veel ideeën voor een gestroomlijnde, makkelijk in een genre te plaatsen plot. Het duurde dan ook jaren voordat Kelly de film op zijn eigen voorwaarden kon verwezenlijken en het was hem nooit gelukt zonder de steun van actrice Drew Barrymore: niet alleen heeft ze een fijne bijrol als Donnies literatuurlerares, ze produceerde de film ook.



Het resultaat is een van de wonderlijkste producties uit de recente Amerikaanse filmgeschiedenis; in gelijke mate sciencefiction, coming-of-age-verhaal, thriller, fantasy en familietragedie, en bijeen gehouden door een subtiele sfeer van melancholie en verlies. In de bioscoop flopte Donnie Darko aanvankelijk, om vervolgens toch uit te groeien tot een cultsucces. Ook betekende de film de doorbraak voor hoofdrolspeler Jake Gyllenhaal en zus Maggie (die ook in de film zijn zus speelt): Gyllenhaal had al in meerdere films gespeeld, maar in de duister kijkende Donnie vond hij eindelijk zijn ziel als acteur. Nog steeds is het misschien wel zijn beste, ontroerendste rol.