De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 18 april

En mooie sombere film met een onmiskenbaar Baltisch smaakje

Zachte modder (Renars Vimba, 2016)

Te zien via iTunes



Zachte modder: mooie, suggestieve titel voor een film over een jonge vrouw die grip probeert te krijgen op haar bestaan. De 17-jarige Raya (Elina Vaska) woont met haar broertje Robis (Andzejs Janis Lilientals) en haar harteloze grootmoeder (Ruta Birgers) in een dorpje op het Letse platteland; haar vader leeft blijkbaar niet meer, haar moeder lijkt van de aardbodem verdwenen.



Een kleurloos, grauw bestaan leiden Raya en Robis, totdat grootmoeder komt te overlijden aan een hartaanval. Voor Raya is dat het moment om het allemaal anders aan te pakken. Oma wordt per kruiwagen naar het bos gereden en begraven; niemand hoeft te weten dat ze is overleden, want dat zou betekenen dat Raya en haar broertje naar het weeshuis moeten. In plaats daarvan doen de twee alsof er niets aan de hand is, terwijl Raya het op school aanpapt met haar knappe docent Engels (Edgars Samitis) en ze alles op alles zet om haar moeder op te sporen. Maar het blijft zachte modder, dat leven, waarin Raya voortdurend dreigt weg te zakken. Het levert een ongemakkelijk maar ook verstild en broeierig drama op, dicht op Raya's huid gefilmd, dat net onvoorspelbaar genoeg is.



Debuterend schrijver-cineast Renars Vimba vertrouwt terecht volledig op de intense en ernstige vertolking van nieuwkomer Vaska, met een karakteristiek gesloten gezicht, de wenkbrauwen gefronst, de lippen strak op elkaar. Dat past uitstekend bij een personage waarvan je vaak nauwelijks weet wat er in haar omgaat, of ze weldoordachte keuzes maakt of zich door de zich rap opeenvolgende gebeurtenissen laat meeslepen. Zachte modder (Es esmu seit) is een mooi sombere film met een onmiskenbaar Baltisch smaakje.