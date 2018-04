De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 11 april

City of Ghosts

(Matthew Heineman, 2017)

Hoe leraren en apolitieke feestbeesten veranderden in verzetsstrijders met pen en camera, dat toont de intense documentaire City of Ghosts over de oprichters van het burgerjournalistencollectief Raqqa is Being Slaughtered Silently (RIBSS). Direct nadat IS in juli 2012 Raqqa was binnengevallen en hun propaganda over het kalifaat was begonnen te verspreiden, toonde RIBSS met de publicatie van geheime video's de werkelijke horror van IS. De documentaire vangt aan als Hamoud en mede-oprichters Aziz, Mohamad en Hussam de stad zijn ontvlucht. Zoals de mensen van RIBSS de gruwelen van IS wereldkundig maakten, zo zorgt de Amerikaanse documentairemaker Matthew Heineman (Cartel Land) dat je je iets kunt voorstellen bij het dagelijks leven van deze constant opgejaagde, in het geniep opererende activisten.

Of je nu clandestiene video-opnamen uit het verwoeste Raqqa ziet of meekijkt terwijl de mannen vanuit hun safehouse materiaal uploaden: de sfeer van angst en wanhoop verdwijnt in City of Ghosts vrijwel nooit. Elk ogenblik kunnen Hamoud, Mohamed en Aziz een volgende RIBSS-correspondent verliezen, nieuwe doodsbedreiging krijgen of horen van alwéér een naaste die door IS is vermoord. Buiten alle expliciete IS-verschrikkingen - Heineman kon er allicht niet omheen - maken vooral de momenten indruk waarop het pantser van de mannen scheuren vertoont. Zoals wanneer Aziz, die als woordvoerder van RIBSS volop in de schijnwerpers staat, een sigaretje opsteekt en onbedaarlijk begint te beven. Zo ziet het eruit, als ontreddering door je lijf siddert.



