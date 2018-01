De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 10 januari

Heat (Michael Mann, 1995)

Het meest in het oog springt Heat natuurlijk als de allereerste productie waarin Robert De Niro en Al Pacino samen te zien waren. Nadat ze elkaars tronie via camera's en fototoestellen alvast hebben afgetast, zitten ze op precies anderhalf uur speeltijd tegenover elkaar in een restaurant. De Niro als meestercrimineel en Pacino als de door zijn werk geobsedeerde politieman die achter De Niro en diens bende aan zit. Puur vuurwerk natuurlijk, maar er valt nog zo veel meer uit de film te halen. Een fonkelende hommage aan woestijnstad Los Angeles, een studie in eenzaamheid of een compositie in honderden tinten blauw, Heat is het allemaal. Ook de kleinste details zijn de aandacht waard. Let bijvoorbeeld op de manier waarop het aartsverdorven personage Waingro wordt geïntroduceerd. Mann laat Waingro in zijn allereerste scène uit de wc van een snackbar komen; in het dagelijks leven zegt dat natuurlijk niets over iemands karakter, net zomin als Waingro's lange haar en baardje dat doen. Maar Mann had er ook voor kunnen kiezen Waingro met een tijdschrift op een bankje te planten, of op het zebrapad met een hulpbehoevende oma. Bovendien heeft Waingro zich nog niet fatsoenlijk aangekleed als hij uit de wc rent. Wanneer hij vervolgens aan de balie van de snackbar om een refill van zijn koffiebekertje brult, maar doodleuk wegloopt voor hij zijn koffie krijgt, heb je uit al die schijnbaar triviale tekens je conclusies getrokken.