De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 9 maart

Up in the Air (Jason Reitman, 2009)

Canvas, 21.15-23.00 uur



Hij heeft een heerlijke baan, vindt Ryan Bingham (George Clooney) zelf. Hij is vrij en ongebonden en altijd onderweg; vooral dat laatste is een bonus, want het levert hem vliegpunten op. Hij is hard op weg naar de tien miljoen mijl. Dat zijn werk eruit bestaat mensen te ontslaan, in opdracht van steeds wisselende bedrijven, deert Bingham niet; hij is er goed in.



Up in the Air ging in première toen de economische crisis wereldwijd toesloeg en massaontslagen het nieuws beheersten. Die timing was toeval, want regisseur Jason Reitman was zeven jaar eerder al aan de film begonnen. De speelfilms Thank You for Smoking en Juno kwamen ertussendoor. Up in the Air werd iets minder luchtig dan gepland. Reitman benaderde voor een aantal bijrollen recentelijk ontslagen Amerikanen, die overtuigend baanloos, boos en radeloos in beeld komen. Maar de film is toch vooral het feestje van Clooney, die vertrouwd charmant en licht blunderend tot het inzicht komt dat het leven meer te bieden heeft dan frequent flyer miles.



