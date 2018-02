De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 9 februari

Of ik gek ben (Frank Lammers, 2016)

NPO 3, 22.05-23.45 uur.



Als hij nou eens zelf onder ogen zou zien wat hij heeft gedaan. Dan konden ze Benjamin in de tbs-kliniek tenminste verder helpen. Maar de jonge kunstenaar heeft geen schuld aan de gruwelijke gebeurtenissen waarvoor hij nu vastzit, vertelt hij zichzelf. Maar hij was zo ver heen dat hij zich niets meer van die noodlottige nacht kan herinneren.



Toen acteur Mike Weerts het boek Of ik gek ben van Michiel Stroink las, wilde hij het per se verfilmen. Hij benaderde Frank Lammers voor de regie en via crowdfunding werd de financiering grotendeels bij elkaar gehaald. Zelfs de distributie moest het team zelf regelen. In het eindresultaat blijven de 'gekken' vooral typetjes, die Benjamin van cynisch commentaar voorziet. Of ik gek ben gaat werken als het een thriller wordt. Zit Benjamin echt onschuldig vast of speelt zijn geheugen spelletjes met hem? Lammers onthult het beetje bij beetje. Dat doet hij in flashbacks, die net zo goed herinneringen aan een episch feest zouden kunnen zijn. Drugs, gekte, seks, kunst of een delirium: in Of ik gek ben lopen ze slim in elkaar over.