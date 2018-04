De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 6 april

Goed volk, NPO 2, 20.25 uur

De Vlaamse tv-kok Jeroen Meus draait mee in het basiskamp van het Franse Vreemdelingenlegioen. Goed eten schiet er nog weleens bij in en dus probeert Meus iets gezonds te maken.



Sounds Like Friday Night, BBC 1, 19.30 uur

Muziek en vertier op de vrijdagavond. Met optredens van onder andere Snow Patrol (hun gloednieuwe single) en Years & Years en een reportage over de Britse meidengroep Little Mix in Tokio.



De eilanden, NPO 2, 21.10 uur

Op een solex gidst bioloog Midas Dekkers ons over de Waddeneilanden. In aflevering 1 tuft hij over Texel: het is lente en Dekkers inspecteert de nieuwe lammetjes. Ook ontmoet hij de enige vroedvrouw van het eiland.