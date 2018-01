De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 5 januari

Todd Haynes heeft een feilloos oog voor details

Carol (Todd Haynes, 2015)

Canvas, 21.15-23.10 uur



Regisseur Todd Haynes (Far From Haven, I'm Not There) baseerde zijn schitterende, voor zes Oscars genomineerde liefdesfilm Carol op de roman The Price of Salt van Patricia Highsmith, uit 1952. Het boek over de verboden liefde (homoseksualiteit was in de VS van de jaren vijftig bij wet verboden) tussen de jonge verkoopster en de wat oudere en gehuwde Carol was een hit: in 1953 verscheen een goedkopere paperbackeditie die een miljoen keer over de toonbank ging.



Haynes regisseerde een zeer delicate verbeelding van die liefdesgeschiedenis, met grootse vertolkingen van Cate Blanchett en Rooney Mara. Kijk naar het zenuwachtige gefrutsel aan een armbandje door Blanchett, naar de zelfverzekerdheid onder de kinderlijke, onschuldige façade van Mara. De rollen liggen niet zo simpel als je op het eerste gezicht denkt. Carol, met haar fenomenale, volumineuze bontjas en knalrode lipstick is geen roofdier, net zo min als Therese, het grootogige hertje dat op een speelgoedafdeling van een warenhuis werkt, haar prooi is. Hun rol verandert steeds weer, al naar gelang wie ze tegenover zich hebben.



Haynes heeft een feilloos oog voor details. Door de ogen van Therese verwordt de keurige wereld in die van de modelspoorbaan die Carol bij hun eerste ontmoeting aanschaft. Een wereld waarin alles een plek heeft, maar waarvan Therese zelf geen deel uitmaakt. Dat is wat verliefdheid doet in Carol. Het is een mysterie dat dwingt alles te overwinnen: sociale conventies, klasse, leeftijd.